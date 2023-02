BARI - Dall’8 al 10 febbraio Confagricoltura Bari-Bat è stata presente al Fruit Logistica, il salone leader per il commercio globale di prodotti ortofrutticoli freschi, svoltosi al Messe di Berlino, nel quale oltre 2.600 espositori provenienti da 92 Paesi hanno presentato le proprie offerte lungo l’intera catena del valore.È stata nutrita la partecipazione di Confagricoltura a sostegno dell’ortofrutta pugliese: insieme al presidente di pugliese, Luca Lazzaro, è stato presente anche Massimiliano Del Core, imprenditore ortofrutticolo e presidente di Confagricoltua Bari-Bat. La delegazione ha trovato spazio nell’ampia area istituzionale dell’organizzazione nel padiglione 2.2 – D 40. Qui è stato importante il confronto con altre realtà per allargare gli orizzonti degli scambi e della cultura stessa. “Rilancio” è stato il motto di questa trentesima edizione di Fruit Logistica e tale slogan non potrebbe essere più appropriato, dato che, in un momento in cui la competitività di uno dei più rilevanti settori del economia italiana, importantissimo per il territorio delle province di Bari e Bat, rischia di diminuire ulteriormente a causa dei maggiori costi operativi a fronte di una pericolosa incertezza del mercato.“Sono stati tre giorni impegnativi e molto stimolanti – ha commentato Massimiliano Del Core – per le eccellenze ortofrutticole italiane, per quelle pugliesi e per le realtà della nostra area territoriale. La Germania rappresenta il primo mercato di sblocco per l’Italia e per questo gli incontri be to be con gli operatori, i momenti di confronto e la presenza delle istituzioni locali a Berlino nel corso della Fiera, sono state importanti nell’ottica del futuro dell’intera filiera ortofrutticola”.A sostegno della forte presenza italiana al Fruit Logistica c’è stato l’intervento di diverse figure del Governo Italiano, con iniziative sia all’interno del Messe che nella nostra Ambasciata nella capitale tedesca. Tra i tanti si sono recati a Berlino anche il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli e il sottosegretario del Masaf, il Ministero della sovranità alimentare italiano Patrizio Giacomo La Pietra. Per Confagricoltura, invece, sono intervenuti nell’ampio stand che ha ospitato tutte le delegazioni locali, il presidente Massimiliano Giansanti, il direttore generale Anna Maria Barrile e il componente di Giunta, responsabile del settore ortofrutta, Nicola Cilento.“La presenza di Confagricoltura Bari-Bat in un salone tematico di questa portata è stata fondamentalmente finalizzata a dare supporto alle aziende ortofrutticole, attraverso l’ascolto e la comprensione dei numerosi spunti proposti dalle figure istituzionali intervenute, sia dentro che fuori la fiera. Questo modus operandi ci permette di essere sempre aggiornati e quindi assistere al meglio le nostre aziende associate”.Confagricoltura Bari/Bat - Via A. e N. Sorrentino, 6 - Bari: 0805565322