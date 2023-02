Bari, anziana insultata e sputata su bus alla fermata del San Paolo

"Mio figlio è molto schifato di questa società. Appena rientrato al San Paolo con il numero 13, salgono tanti bimbi minchia in via Crispi che sbraitano durante la corsa senza biglietto. Arrivati al San Paolo una signora anziana scende dall’autobus e in tre le sputano in testa senza motivo. Spero in una giustizia divina”. E' la testimonianza pubblicata su fb dal cittadino barese Leonardo Rizzi.

BARI - Nuove aggressioni ai danni di ignari cittadini a bordo dei bus Amtab al quartiere San Paolo. Stavolta la malcapitata è un'anziana, presa di mira da dei ragazzini con lazzi e sputi poco la discesa dal bus della linea 13.