Ucraina: Stati Uniti preparano invio missili a lungo raggio

STATI UNITI - Gli Usa stanno preparando più di 2 miliardi di dollari di aiuti militari per l'Ucraina che dovrebbero includere per la prima volta razzi a lungo raggio, così come altre munizioni e armi, hanno riferito alcuni media, citando Reuters.Gli aiuti militari, secondo due dirigenti americani, dovrebbero essere annunciati già questa settimana.Dovrebbero inoltre includere attrezzature di supporto per i sistemi di difesa aerea Patriot, munizioni di precisione a guida remota e armi anticarro Javelin.