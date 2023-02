Bari, anziano trovato morto in casa su Viale Unità d'Italia





Sul posto è intervenuta la scientifica per i rilievi e gli accertamenti del caso.

BARI - Dramma in viale Unità di Italia a Bari, dove un anziano di 95 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni, l'uomo viveva da solo, ma era costantemente seguito dai parenti più stretti. Al momento non si conoscono le cause della morte, ma l'uomo aveva problemi di salute ed era disabile.