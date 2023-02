BARI - Nuovi episodi di microcriminalità nel capoluogo pugliese nonostante il vertice tenutosi nei giorni scorsi in Prefettura. Nella serata di lunedì ci sono stati due tentativi di rapina, tra San Pasquale e Carrassi dove sono tornate protagoniste alcune baby gang. In Largo Ciaia due giovani, forse minorenni, hanno tentato di rapinare un coetaneo, appena maggiorenne, puntandogli contro un coltellino.In viale Unità d'Italia, invece, un giovane adulto è stato circondato da un gruppetto che ha cercato di impossessarsi dei suoi soldi. Fortunatamente in entrambi i casi non si sono registrati feriti ed è intervenuta la polizia.