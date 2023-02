Bari, carabiniere stroncato a 56 anni da polmonite

BARI - Dramma al Policlinico di Bari dove Antonio Musca, originario di Galatina e tenente in servizio presso la polizia giudiziaria dei carabinieri di Lecce, è morto a soli 56 anni, dopo aver contratto il Covid per la seconda volta. Vaccinato con tre dosi, questa volta il virus lo ha colpito in maniera più aggressiva, provocando una polmonite interstiziale che lo ha costretto al ricovero.

I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma non ci sono riusciti e la polmonite se l'è portato via in due mesi. Musca lascia una moglie e due figlie, numerosissimi i messaggi di cordoglio di amici e colleghi in suo ricordo.