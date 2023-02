Eventi: a Bitetto 'Poesiaconcerto dei 4 elementi'

Il poeta Mastropasqua dipinge con grande abilità i suoi sentimenti, portandoli nell’Empireo delle armonie angeliche e nei gorghi delle stanze del suo inconscio, brulicante di sussurrate percezioni. Anche per un lettore inconsapevole, è facile dedurre che chi scrive sia anche un musicista, colui il quale riesce a tradurre immagini e parole in un concerto esperienziale, snodato dalle emozioni che, al contrario delle leggi musicali, sono palesabili anche all’uomo della strada. Il rimando sentimentale e romantico è immediato, e sorprendente. Leggendolo, s’incontrano pietre preziose limate in musica. A orchestrare tutta la raccolta poetica è la sua terra, la Puglia, le sue radici familiari sulle strade battute di Bari. Le sue composizioni sono un percorso sonoro in parole, potente, spirituale e magnificamente lirico, tuffato negli elementi naturali del cielo, del suolo e del mare. L’intensità emotiva è in crescendo, la scala delle sinestesie e delle figure retoriche, come la metafora, dilatano le lettere in note percettive che accarezzano i sensi. A coronare la visione interiore c’è, inoltre, una spiccata sensualità che avvolge e riscalda tutta la sinfonia poetica, donando al lettore orizzonti infiammati di Luna e di passione, con un forte rimando bohémien. L’overture del suo libro è un vero e proprio gioiello, lo definirei il mito dell’idiota-saggio. Qui l’autore ci regala un breve racconto, una prosa, che nasconde un’infinità di simbologie e di messaggi in una conferenza esistenzialista sul DOLORE, srotolandosi nella spiegazione del Bene e del Male come due opposti inscindibili e necessari. Sotto il tetto di una Russia mistica, le dissertazioni filosofiche lasciano spazio a un clochard dalla voce ciclopica, come un gigante della sapienza e della follia… In silenzio maggiore ha un carattere etico, spirituale e caldo di vita che valica l’individualismo per dirigersi verso l’altrove, junghiano, universale, e ritorna una eco collettiva pur avendo una radice squisitamente adriatica. GIANPAOLO G. MASTROPASQUA È poeta, medico psichiatra e Maestro di musica(clarinettista).



I suoi ultimi libri pubblicati sono Viaggio salvatico (Ed. Fallone, 2018, pref. di G. Conte, Premio Internazionale Nabokov) e Ologramma in La minore – Accordatura orchestrale 432 Hz (Ed. Caosfera, 2019, con note di T. Kemeny e V. Colonna, fotografie di D. D’Angelo, Premio Speciale del Presidente delle Giurie Bologna in Lettere). Di recente per l’editore genovese Contatti ha pubblicato, nella collana diretta da Massimo Morasso, In Silenzio maggiore – poesiaconcerto (1999-2005), un libro che comprende le sue prime raccolte, ormai introvabili. È presente in svariate antologie italiane ed estere, nell’Atlante della Poesia Contemporanea “Ossigeno nascente” dell’Università di Bologna, in VIP (Voice of Italian Poetry) dell’Università di Torino e in Poetry Sound Library – Mappa Poetico-sonora della Poesia Mondiale. Ha ideato e co-diretto, tra gli altri, il Grand Tour Poetico. È stato tradotto in spagnolo, rumeno, tedesco, inglese, greco, turco e cinese. Nel 2021 ha ricevuto i riconoscimenti internazionali Premio D’Eccellenza alla Cultura “Citta del Galateo” in Roma Società Dante Alighieri, il “The Light of Galata” dell’Istanbul Arts Culture and Tourism per essere “Luce scintillante nel campo delle Arti” e il Naji Naaman Literary Prize per la Creatività. È stato inserito Nell’Annuario Internazionale Artisti Mondadori 2022. Nicola Albano già da giovanissimo sviluppa doti di compositore ed esecutore di chitarra classica e moderna, accumulando esperienze come concertista di chitarra classica e di chitarra jazz cimentandosi nei più svariati generi musicali quali: classica,Blues, Rock, Pop, Fusion, Soul ecc. Ha suonato con vari artisti come Annarita del piano,Gaetano Porfido,Marica spadafina,Francesca Lanzolla,Eleonaro Zeverino e ha all’attivo molte esperienze in studio di registrazione presso la Daigo Music school di Limena (PD),lo Studio Mediterraneo di Massimo stano e lo studio di registrazione di F. Girardi. Inoltre ha collaborato con tanti musicisti della scuola musicale “Il pentagramma” come Felice Mezzina, Gianlivio Liberti ,Di Leone, e altri provenienti dall’Onyx Jazz Club come Angelo Manicone, Francesco De Felice, Eufemia Mascolo e Pino Basile.



Sandro Cardascio è un poliedrico musicista che da decenni accompagna con la sua fisarmonica, e con le sue composizioni, diversi artisti del teatro pugliese. (Vito Dalò)

BITETTO (BA) - Nuovo straordinario evento organizzato dall’associazione Officina d’Arte di Bitetto che continua ad offrire alla cittadinanza bitettesi momenti culturali di altissimo livello. Il poeta Gianpaolo Mastropasqua sarà ospite della associazione sabato 11 febbraio alle ore 20.00 nella sede di Piazza Aldo Moro 17 dove proporrà Poesia concerto dei 4 elementi un evento culturale tra poesi. a e musica. A presentare la serata sarà Anna Marziliano vicepresidente dell’associazione culturale bitettese, mentre gli attori di Officina d’arte leggeranno brani del compositore. Posti limitati con ingresso gratuito. Per info chiamare il numero 3348950386. Il poeta Mastropasqua sarà accompagnato dal chitarrista Nicola Albano e dal fisarmonicista Sandro Cardascio. Mastropasqua è uno dei 7 poeti contemporanei italiani protagonisti del film-documentario “Il futuro in una poesía” della regista Donatella Baglivo della Rai, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Gianpaolo G. Mastropasqua sperimenta una scrittura poetica musicale, un forte-piano tra parentesi d’intense emozioni, come accordi incastonati nel pentagramma della sua esistenza.