Bari, incendio vicino all'ex mercato di via Amendola

BARI - Momenti di panico ieri in via Amendola dove sono stati dati alle fiamme alcuni cassonetti, nei pressi dell'ex mercato. Potrebbe essersi trattato di un atto doloso o di un incidente. I passanti si sono accorti dell'incendio e hanno subito allertato i vigili del fuoco.Secondo le prime inforamzioni sembra che non ci siano stati altri danni e nessuno sia rimasto ferito.