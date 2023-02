TARANTO - Un’importante operazione della Polizia di Stato volta alla ricerca ed al recupero di armi e in uso alla malavita locale ha consentito di recupere in un appartamento di Lama, due revolver, due pistole semiautomatiche e le relative munizioni.La sempre più incisiva attività investigativa dei Falchi della Squadra Mobile ha fatto convergere le attenzioni su un tarantino di 44 anni, sospettato di custodire illegalmente in casa armi e relative munizioni.Dopo averlo rintracciato, i poliziotti hanno iniziato un’accurata perquisizione domiciliare che solo dopo qualche minuto ha dato conferma di quanto sospettato.Nella camera da letto, ben nascoste tra i vestiti dell’armadio, i Falchi hanno recuperato un revolver clandestino marca Colt mod. Payton cal. 357 Magnum, una pistola semiautomatica clandestina marca Bruni cal. 22, un altro revolver lanciarazzi ed una pistola semiautomatica a salve cal.9., oltre a 150 proiettili cal. 22, un centinaio di proiettili a salve cal.9, due cartucce per fucile ed una trentina di proiettili cal.357.Il prosieguo del controllo ha permesso di ritrovare un bilancino di precisione perfettamente funzionante e in un mobile della cucina circa 20 grammi di hashish divisa in due piccoli pezzetti.Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è stato tratto in arresto quale presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi clandestine.