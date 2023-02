Baritech, Lacarra (Pd): "Occorrono urgentemente spiegazioni"

BARI - "Da oggi, per una decisione incomprensibile e inaccettabile dell’azienda, i 113 lavoratori della Baritech resteranno a casa senza cassa integrazione. Un fatto che tradisce le promesse fatte appena due giorni fa sul tavolo negoziale della Regione Puglia, in cui la giunta del Presidente Emiliano si era persino impegnata a finanziare integralmente il costo degli ammortizzatori sociali. Una decisione ancora più grave se si considera che proprio nelle ultime settimane sono arrivate quelle offerte tanto attese per rilevare la fabbrica e salvare il posto di lavoro di tutti i dipendenti. Qui la solidarietà non serve a niente. Occorrono urgentemente spiegazioni. Ecco perché ho presentato questa mattina un’interrogazione parlamentare sul caso. Il Governo Meloni e il Ministro Urso non possono far finta di non vedere la strage occupazionale in atto nel nostro territorio". Lo ha dichiarato il deputato Pd Marco Lacarra.