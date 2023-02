Trovato il corpo di Yana, in carcere l'ex fidanzato

BRESCIA - Il corpo di Yana Malayko, la donna ucraina di 23 anni uccisa dal suo ex fidanzato Dumitru Stratan il 20 gennaio scorso e il cui corpo era stato nascosto, è stato ritrovato oggi poco prima delle 16.Il suo corpo, nascosto tra i rovi, si trovava in un campo al confine tra le province di Mantova e Brescia, poco dopo il cartello di Lonato, alle spalle di un'azienda orticola.Il corpo di Yama è stato ritrovato dai carabinieri durante una battuta insieme ad alcuni volontari.In un comunicato congiunto, la Procura della Repubblica di Mantova e i Carabinieri hanno annunciato il ritrovamento del cadavere di Yana, spiegando che "alle 15:15 di oggi, all'esito di ininterrotte ricerche a Castiglione delle Stiviere, in via del Benaco, nei pressi di una centrale elettrica, sotto una catasta di legna una squadra di carabinieri ha individuato il corpo verosimilmente di Yana Maliko"."Sono in corso - prosegue la nota operazioni di polizia scientifica sul luogo per i primi rilievi in presenza della Procura della Repubblica, che coordina le attività e all'esito avverrà lo spostamento del cadavere per i conseguenti accertamenti tecnici e l'autopsia". Nel comunicato viene ricordato che lo scorso 21 gennaio i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Mantova, avevano disposto il fermo di un cittadino moldavo, che "è attualmente in carcere in custodia cautelare per ipotesi di omicidio premeditato e aggravato da cessata relazione affettiva ed occultamento di cadavere. Il procedimento è in fase di indagini preliminari".