BARLETTA (BT) - Casa Sanremo – Banca Ifis accoglie Barletta nel suo salotto televisivo. Nella puntata di “Italia in Vetrina” di venerdì 10 febbraio alle 15:00, Veronica Maya ospiterà nello studio allestito presso la Lounge del Palafiori Oronzo Cilli, Assessore alla Cultura. Si parlerà della valorizzazione del territorio di Barletta attraverso l'arte di Giuseppe De Nittis, la celebre Disfida e di gusto.In occasione dello show cooking che si terrà in diretta dal roof di Casa Sanremo, Francesco Barbaro, promotore del territorio, realizzerà uno dei piatti pugliesi più conosciuti e apprezzati del territorio, sinonimo di tipicità e tradizione, la “Focaccia di Fieramosca”, un omaggio al condottiero capuano che combatté con i suoi cavalieri nella Disfida del 1503. Il piatto sarà preparato utilizzando materie prime selezionate del territorio barlettano quali tirato di braciola, stracciatella, canestrato barlettano, pesto di cime di rape, funghi freschi gratinati, pomodoro pachino e, per concludere, tarallo sbriciolato dell’azienda Balestrucci.La stessa focaccia sarà distribuita in occasione del pranzo che si terrà all’interno di casa Sanremo, un evento esclusivo e strettamente riservato ai 200 ospiti dell’area Hospitality del Festival di Sanremo.L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Barletta. Numerosi i partner barlettani che hanno sposato il progetto: “Pizzeria al Mulinello”, “Cantine Pandora”, “Caffè Rosito” e “Terre Balestrucci”, “Ape” (Associazione Pubblici Servizi Barletta), “Confcommercio Barletta”, “Asseliti Artigiani Caseari dal 1952” e “Juniorfruit Srls”.