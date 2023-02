"Il percorso - come è stato introdotto dal dirigente del Coni provinciale Antonio Rutigliano - sarà strutturato in due fasi temporali. La prima avrà luogo nei mesi di febbraio e marzo, la seconda tra ottobre e novembre del 2023. In entrambe le fasi si procederà ad incontrare circa duecentocinquanta ragazzi dei primi tre anni delle scuole secondarie superiori, in cinque Istituti di cinque Città diverse. A loro sarà somministrato - continua Rutigliano - nelle settimane precedenti un questionario anonimo che cercherà di rilevare i dati derivanti proprio dai loro comportamenti di carattere alimentare, sociale ed educativo".





I risultati dell'indagine potranno essere motivo di analisi e riflessioni dei successivi incontri con esperti e testimonial del mondo medico e sportivo. "Obiettivo di questo Osservatorio - conclude il dott. Majorano responsabile dell’Associazione Medico Sportiva - sarà quello di migliorare la conoscenza e la capacità di intervento sulla complessa edarticolata realtà dei comportamenti dei ragazzi e delle ragazze in questa delicata fascia di età. Affrontare questi temi insieme con loro diventa prioritario dopo che gli ultimi tre anni sono stati caratterizzati da periodi di forteincertezza per la popolazione mondiale, ed in particolare per quella adolescenziale: l'esplodere della pandemia, così come l'avvento del conflitto bellico tra Russia ed Ucraina, hanno portato ad un forte stravolgimento delle routine dei ragazzi".





Il report finale a dicembre 2023.

- E’ stato presentato il progetto nella Delegazione del Coni a Barletta “A Scuola… In forma con lo Sport “voluto dal Comitato Regionale Puglia, attraverso la sua Delegazione Provinciale di Barletta Andria Trani, insieme con l'Associazione Medico Sportiva della provincia Bat e in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport. Esso intende promuovere una indagine dei comportamenti, delle abitudini, e degli stili di vita della popolazione adolescente nel contesto della sesta provincia pugliese, prima, durante e dopo la pandemia da Covid 19. A questo progetto che partirà il 23 febbraio 2023 da Barletta stanno lavorando, in modo particolare, il delegato provinciale Coni Bat, Dott. Antonio Rutigliano, con tutti i suoi fiduciari comunali, e i responsabili della Associazione Medico Sportiva della Bat, il presidente Dott. Marco Majorano.