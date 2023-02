BARLETTA (BT) - Nei giorni scorsi personale delle Volanti del Commissariato di P.S. di Barletta, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, ha individuato in un casolare abbandonato, situato nella zona nord della città, alcuni soggetti intenti ad armeggiare su alcune autovetture, provento di furti avvenuti anche fuori provincia, smontate, e numerose parti di esse, come blocchi motore, pneumatici, sportelli, cruscotti, paraurti.L’intervento dei poliziotti del Commissariato di Barletta ha interrotto l’attività criminosa dei cinque individui, che indossavano tute scure, intenti a caricare su di un mezzo pesante le parti delle auto cannibalizzate, i quali, vistisi scoperti, fuggivano a piedi attraverso le campagne, facendo perdere le loro tracce.Tutto il materiale rinvenuto, comprese le attrezzature per lo smontaggio e gli inibitori di frequenza, veniva sequestrato e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.