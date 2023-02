via Virtus Segafredo Bologna fb





Terzo quarto, Jokubaitis 50-28 per gli spagnoli. Kalinic, 60-28. Higgins, 72-37. Di nuovo Higgins, il Barcellona trionfa 74-39. Quarto quarto, Belinelli tiene in corsa gli emiliani, ma 76-42 per gli spagnoli. Higgins, 79-51. Tobey, 81-54. Nnaji, 89-72. Abrines, il Barcellona vince questo quarto e 92-75 tutta la partita. Netta sconfitta per la Virtus Bologna. Migliori marcatori, negli spagnoli Mirotic 17 punti e Abrines 16. Negli emiliani Jaiteh 14 punti e Lundberg 13.

Nella ventiquattresima giornata di Eurolega di basket maschile il Barcellona vince 92-75 fuori casa con la Virtus Bologna. Primo quarto, Vesely 10-4 per gli spagnoli. Laprovittola, 16-9. Bako tiene in gara gli emiliani, ma 18-13 per gli spagnoli. Nagy, il Barcellona prevale 22-17. Secondo quarto, Higgins 24-20 per gli spagnoli. Abrines, 29-23. Mirotic, 34-23. Shengelia mantiene in partita la Virtus, però 45-25 per i blaugrana. Abrines, il Barcellona si impone di nuovo 47-27.