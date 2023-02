Nel secondo tempo al 5’ Cristiana Girelli della Juventus Femminile sfiora la rete. Al 30’ le rossonere raddoppiano con Lindsey Thomas con un tocco a porta vuota. Al 94’ le bianconere segnano con la svedese Linda Sembrant di testa. Le bianconere sono seconde con 34 punti insieme alla Fiorentina Women. Nella diciassettesima giornata la Juventus Women giocherà Sabato 11 Febbraio alle 12,30 fuori casa con la Fiorentina. Le toscane vincono 4-1 in trasferta con la Sampdoria.

Nella sedicesima giornata di Serie A di calcio Femminile la Juventus perde 2-1 a Vinovo con il Milan Women. Nel primo tempo al 15’ Martina Lenzini delle bianconere colpisce la traversa. Al 23’ la francese Lindsey Thomas delle rossonere va vicina al gol. Al 45’ il Milan Women passa in vantaggio con Martina Piemonte su rigore concesso per un fallo di mano di Lisa Boattin. Le bianconere rimangono in dieci. Espulsa Lisa Boattin per doppia ammonizione.