Diego Flaccadori del Trento Giordano Bortolani del Verona, Davide Casarin e Alessandro Cappelletti del Verona. Guglielmo Caruso e Tomas Woldetensae del Varese, Mouhamet Diouf del Reggio Emilia Riccardo Visconti del Pesaro e Luca Severini del Tortona. L’Italia è già qualificata ai Mondiali, ma queste partite saranno utili a Pozzecco per scegliere i cestisti da convocare per la rassegna iridata. Italia-Ucraina e Spagna-Italia saranno trasmesse in Diretta TV su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre.

Nell’Happy Casa Brindisi Andrea Mezzanotte 24 anni è stato convocato nell’ Italia per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali di basket che si giocheranno dal 25 Agosto al 10 Settembre in Giappone nelle Filippine e in Indonesia. Mezzanotte sarà a disposizione del tecnico degli azzurri Gian Marco Pozzecco per due gare, Italia-Ucraina di giovedì 23 Febbraio alle 21 a Livorno e Spagna-Italia di domenica 26 Febbraio alle 18 a Caceres. Oltre a Mezzanotte sono stati convocati Marco Spissu Riccardo Moraschini e Amedeo Tessitori del Venezia, Niccolò Mannion della Virtus Bologna Paul Biligha e Giampaolo Ricci dell’ Armani Milano.