Prima del tedesco Clotet Cellino aveva esonerato Alfredo Aglietti che era arrivato al Brescia al posto di Clotet, esonerato già una prima volta da Cellino. Gastaldello prima di diventare il nuovo tecnico dei lombardi è stato il vice di Clotet. Gastaldello debutterà sulla panchina del Brescia Sabato 25 Febbraio alle 14 al “Rigamonti” con il Bari nella ventiseiesima giornata. I lombardi sono penultimi con 25 punti insieme alla Spal.

In Serie B Daniele Gastaldello 39 anni è il nuovo allenatore del Brescia. E’ subentrato a Davide Possanzini, esonerato dopo la sconfitta dei lombardi 1-0 al “Vigorito” con il Benevento nella venticinquesima giornata. Gastaldello ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha deciso per la svolta tecnica. Gastaldello è il quarto nuovo allenatore per la squadra lombarda in questo campionato. Possanzini ha allenato il Brescia solo per due partite dopo essere subentrato all’esonerato Pep Clotet.