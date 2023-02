Basket, Happy Casa Brindisi: Reed infortunato

Il cestista rischia di non poter giocare nell’ Happy Casa per due o tre partite. Reed sarà valutato ogni giorno dallo staff medico della società brindisina. Si spera di poterlo recuperare molto presto in modo da consentire all’ Happy Casa di poter cercare dopo le ultime tre vittorie consecutive ottenute, di continuare la corsa verso la qualificazione ai play off.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi l’americano Marcquise Reed 27 anni si è infortunato. Il cestista nella partita vinta dalla squadra pugliese 76-75 a Venezia ha riportato una lussazione al dito della mano destra. Un problema notevole questo per il tecnico dei brindisini Frank Vitucci. Reed è stato il migliore in campo al “Pala Taliercio” di Venezia con 13 punti realizzati.