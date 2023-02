Tennis, torneo di Montpellier: Sonego vola al secondo turno

Lo svizzero Marc Andrea Huesler supera 6-3 3-6 6-3 il belga Luca Van Assche. Il serbo Filip Krajinovic si impone 3-6 7-6 6-2 con il russo Aslan Karatsev. L’ungherese Marton Fucsovics si aggiudica 7-5 5-7 6-0 l’incontro con il francese Geoffrey Blancaneaux. Il francese Maxime Cressy vince in due set 6-3 6-2 con l’altro svizzero Antoine Bellier.

- Nel primo turno del torneo ATP 250 di Montpellier in Francia sul cemento al coperto di tennis Lorenzo Sonego vince 6-3 6-4 con il francese Benjamin Bonzi e si qualifica per il secondo turno. L’altro francese Quentin Halys prevale in tre set 7-5 2-6 7-5 con il francese Clement Chidekh.