Basket: l'Happy Casa Brindisi migliore squadra di A/1 come rendimento nell'ultimo quarto delle partite

via Happy Casa Basket Brindisi fb





Per quanto riguarda le partite interne la squadra pugliese è prima con 57 punti a incontri se si fa la differenza tra punti realizzati e subiti nel quarto quarto delle gare. Seconda è Reggio Emilia con 26 punti a partita. Su 17 partite disputate in questo campionato di A/1 l’ Happy Casa ha perso nell’ultimo quarto di una gara 5 volte.

L’Happy Casa Brindisi è la migliore squadra di A/1 di basket maschile come rendimento nell’ultimo quarto delle partite. Ha con 24 punti a gara la migliore media punti segnati nell’ultimo quarto delle partite in particolare negli incontri che ha disputato in casa, al “Pala Pentassuglia”. Al secondo posto c’è il Sassari con una media di 22 punti a partita.