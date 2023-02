via Happy Casa Brindisi fb





Quarto quarto, Bayehe 86-59 per i pugliesi. Riismaa, 89-63. Reed, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 102-68 tutta la partita. Migliori marcatori, nei pugliesi Reed 17 punti e Burnell 14. Nei veneti Davis 14 punti e Anderson 13. Nella ventesima giornata dopo la sosta del 19 e del 26 Febbraio per le Final Eight di Coppa Italia e le partite dell’ Italia per le qualificazioni ai Mondiali, l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 5 Marzo alle 18,15 fuori casa con il Pesaro.

Nella diciannovesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 102-68 al “Pala Pentassuglia” con il Verona. Primo quarto, Sanders e Johnson 4-0 per i veneti. Perkins, 16-8 per i pugliesi. Mascolo, 23-17. Perkins, il Brindisi prevale 25-19. Secondo quarto, Bowman 27-21 per i pugliesi. Riismaa, 32-25. Mezzanotte, 36-26. Mascolo e Perkins, 43-37. Reed, il Brindisi si impone di nuovo 48-40. Terzo quarto, Reed 62-50 per i pugliesi. Di nuovo Reed, 64-59. Burnell e Harrison D’ Angelo, il Brindisi trionfa 70- 59.