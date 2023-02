Serie C: vittorie del Cerignola e del Monopoli, pareggia l'Andria

La Virtus Francavilla Fontana perde 2-1 al “Francioni” con il Latina ed è undicesima con 35 punti. Il Taranto pareggia 0-0 al “Menti” con la Juve Stabia ed è dodicesimo a 34 punti insieme al Giugliano. L’Andria pareggia 0-0 al “Degli Ulivi” con il Pescara ed è ultima con 19 punti.

Nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C il Cerignola vince 3-1 al “Monterisi” con l’Avellino ed è quarto con 41 punti. Il Monopoli prevale 2-0 al “Veneziani” con la Turris ed è sesto a 39 punti con il Picerno. Per i biancoverdi pugliesi è il quarto successo nelle ultime cinque partite giocate.