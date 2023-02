FRANCESCO LOIACONO - Nell’ultima partita del Girone L l’ Italia vince 72-68 a Caceres con la Spagna nelle qualificazioni ai Mondiali di basket che si giocheranno dal 10 Agosto al 25 Settembre 2023 in Giappone Indonesia e Filippine. Primo quarto, Parra 11-7 per gli spagnoli. Caruso tiene in gara l’ Italia, però 13-9 per la Spagna. Perez, 16-9.

La Spagna prevale 16-13. Secondo quarto, Busquets 18-15 per gli spagnoli. Caruso impatta per gli azzurri, 18- 18. Garcia, 24-18 per la Spagna. Perez, 29-27. Diouf, 30-29 per gli azzurri. Woldetensae, l’ Italia si impone 33-29. Terzo quarto, Mannion 35-32 per gli azzurri. Di nuovo Mannion, 38-32. Casarin, 42-34. Visconti, 48- 36. Caruso, 50-41. L’ Italia trionfa 52-44. Quarto quarto, tripla di Severini 57-44 per gli azzurri. Flaccadori, 59-46. Caruso, 65-51. Mannion, 68-60. Ancora Mannion, 72-65. L’ Italia vince questo quarto e 72-68 tutta la partita. La squadra di Gian Marco Pozzecco era già qualificata per i Mondiali.

L’ Italia chiude il girone con 16 punti insieme alla Spagna ma è seconda per peggior differenza canestri. La Spagna conclude al primo posto. Migliori marcatori, negli azzurri Caruso 19 punti e Casarin 10. Nella Spagna Perez 15 punti e Bassas 11. Nelle altre partite l’Islanda vince 80-77 a Tblisi con la Georgia e l’Ucraina vince 72-56 in campo neutro con l’Olanda.