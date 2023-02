FRANCESCO LOIACONO - Nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie B l’Ascoli pareggia 0-0 al “Del Duca” con il Benevento. Nel primo tempo al 4’ Mendes dei marchigiani non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 23’ Ciciretti dell’Ascoli va vicino al gol. Al 34’ i campani restano in dieci. Espulso Acampora per doppia ammonizione.

Nel secondo tempo al 23’ Dionisi dei marchigiani non concretizza una buona occasione. Al 91’ Falzerano dell’Ascoli sfiora la rete. Al 97’ Simic dei marchigiani di testa colpisce la traversa. L’Ascoli è dodicesimo con 33 punti insieme al Cittadella. Il Benevento è quartultimo a 27 punti in zona play out.