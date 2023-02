MILANO - S'intitola “Green Honda”, il nuovo singolo della popstar neozelandese Benee, da venerdì 17 febbraio fuori anche in radio, accompagnato dal videoclip ufficiale.

“Green Honda” è frutto del viaggio a Los Angeles della regina del pop alternativo neozelandese per lavorare con Elvira Anderfjard e Luka Kloser MXM Music, dai quali ha attinto questa folle nuova energia presente nel pezzo.

«È stata un'esperienza così rinfrescante essere in studio a scrivere con altre due giovani donne - spiega Benee. C'è così tanto che non hai bisogno di spiegare quando lavori con colleghe che senti affini. È intuitivo. Lo capiscono e basta, ed è fantastico. “Green Honda” all'inizio era una canzone piuttosto spensierata, e alcune parti scorrevano immediatamente. Sono andata in tournée in Europa subito dopo la sessione di scrittura, quindi ho dovuto viaggiare avanti e indietro con Elvira e Luka per ottenere la produzione giusta. Volevo che l'energia della canzone catturasse l'idea che avevo di scrivere un brano sul sapere dove sei e cosa devi dire senza avere paura. C'è una storia personale nel testo di “Green Honda”: la mia Honda verde è stata la mia prima auto, lasciatami da mia nonna quando ha smesso di guidare. La chiamo "Steve" ed è sulla copertina del mio EP "STELLA & STEVE". Abbiamo vissuto molte avventure insieme. La canzone è l’inno di cui non sapevi di aver bisogno per affermare che “sono totalmente oltre il mio affetto per te, non mi tocchi più” e dice tutto ciò che vorresti aver detto al tuo ex. Nel testo dico che "sei stato una fottuta perdita di tempo", e "mi fermo con la mia Honda verde per dirti che non ti voglio!"».

Il video ufficiale di “Green Honda”, girato a Lancaster e diretto da Eliot Charof & AA, vede BENEE e i suoi amici che saltellano in un mondo di discarica elettronica di gomma da masticare con macchine, cani, moda selvaggia e un atteggiamento prevaricatore.

L'artista si esibirà per la prima volta sul palco del Coachella questa primavera, dal 14 al 16 aprile e dal 23 al 25 aprile. Dal suo acclamato EP “Lychee” del 2022, BENEE ha raccolto decine di milioni di stream attraverso una serie di collaborazioni amate dai fan tra cui "Uh Oh" con Sub Urban, "Ott" con easy life, "I'm So Happy" con Jeremy Zucker, " fun out of it” con Johnny Orlando e, più recentemente, “Lots of Nothing” con Spacey Jane.