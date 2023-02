BARI - A meno di un mese dall’avvio del nuovo bike sharing affidato dal Comune di Bari alla Vaimoo srl, i gestori del servizio rendono noto che, a fronte dei 15.665 km percorsi dai mezzi a noleggio sulle strade cittadine, sono 2,35 le tonnellate di CO2 risparmiate, calcolate sui dati elaborati dall’ISPRA in merito all’emissione media di CO2 di una city car ad alimentazione benzina Euro 6 (150,24 gr/km totale).Gli utenti complessivi registrati sono 6.884, mentre sono 1.953 gli abbonamenti acquistati, di cui 1.335 bike pass 24 ore, 152 bike pass settimanali, 157 bike pass mensili e 309 bike pass annuali. I noleggi totali, invece, ammontano a 5.697.“I dati registrati nel mese di febbraio - commenta l’assessore alla Mobilità sostenibile Giuseppe Galasso - confermano il successo di una misura che la città di Bari aveva già sperimentato in passato e che nel tempo è stata rinnovata e rimodulata per rispondere ancor meglio alle esigenze degli utenti. La scelta di utilizzare bici a noleggio per gli spostamenti nel territorio urbano determina una serie di indubbi benefici sia in termini di salute degli utenti sia per quanto riguarda la qualità dell’aria, cui vengono risparmiati ingenti quantitativi di anidride carbonica. In questi ultimi giorni l’azienda sta esaminando e perfezionando l’attivazione di altre stazioni del servizio in aggiunta alle 50 attualmente a regime, anche in considerazione delle segnalazioni e richieste che pervengono attraverso i canali comunicativi a tal fine predisposti proprio per integrare/modificare la rete delle stazioni in base alle effettive richieste degli utenti e alle esigenze della città”.Di seguito il link per richiedere l’allestimento di nuove stazioni del bike sharing: https://www.vaimoo.app/it/richiedi-stazione-bari/Servizio: costi e modalità di pagamentoPer poter usufruire del servizio di bike sharing è obbligatorio sottoscrivere, tramite app, uno dei seguenti “bikepass” disponibili (abbonamenti periodici che consentono lo sblocco delle biciclette):§ bikepass giornaliero: 1.80 € § bikepass settimanale: 4.80 € § bikepass mensile (durata 30 giorni): 8.80 € § bikepass annuale: 24.50 €.Il costo del noleggio varia a seconda della tipologia del mezzo:bicicletta tradizionale: · tariffa prima mezz’ora: 0,00 € · tariffa seconda mezz’ora: 0,45 € · tariffa terza mezz’ora: 0,45 € · tariffa quarta mezz’ora: 0,45 € · tariffa quinta mezz’ora: 0,45 € · tariffa sesta mezz’ora: 0,45€ · tariffa per ogni ora successiva alla sesta mezz’ora: 2,80 €.bicicletta elettrica:· tariffa prima mezz’ora: 0,50 € · tariffa seconda mezz’ora: 0,45 € · tariffa terza mezz’ora: 0,45 € · tariffa quarta mezz’ora: 0,90 € · tariffa quinta mezz’ora: 0,90 € · tariffa sesta mezz’ora: 1,40 € · tariffa per ogni ora successiva alla sesta mezz’ora: 2,80 €.