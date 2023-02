ph: N.Ricchitelli





La rete siglata da Vicedomini al 29' del primo tempo consente al Barletta di tallonare la Cavese. La compagine campana consolida la vetta dello stesso raggruppamento con 50 punti, in virtù del 5-3 ai danni del Gladiator.

Vincendo in casa della Nocerina per 0-1, il Barletta balza nuovamente in seconda posizione nel Girone H di Serie D con 48 punti. La compagine barlettana spodesta il Nardò che, sconfitto per 3-1 sul campo del Francavilla in Sinni, scivola al terzo posto con 46 punti.