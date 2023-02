- Grande soddisfazione per la Città di Trinitapoli presente alla Bit Borsa Internazionale del Turismo grazie all’Associazione Tautor che gestisce il Museo e Parco Archeologico degli Ipogei del piccolo centro ofantino, coordinata e voluta dal Comune di Trinitapoli.Un grande padiglione all’interno della Bit, per mostrare e far conoscere agli operatori del settore turismo le numerose offerte turistiche proprio nella fiera più importante del turismo in Italia.Per questo il Comune di Trinitapoli ha partecipato, attraverso l'associazione Tautor, all'edizione 2023 della borsa internazionale del turismo di Milano. Una necessità espressa dalla Commissione straordinaria per promuovere il territorio ed in particolare il parco degli ipogei con l'annesso museo. «La manifestazione, organizzata ogni anno per far conoscere agli operatori del settore e agli appassionati le offerte turistiche, rappresenta un'occasione importante di promozione delle realtà locali a livello nazionale e internazionale» è quanto sottolineato dalla commissione straordinaria composta da Ferri, Santoro e Guerra.L'obiettivo della presenza alla Bit, resa possibile dalla sinergia con l'associazione Tautor, è porre le basi per una convincente promozione delle risorse turistiche e culturali di Trinitapoli. «Il parco degli ipogei - continua la commissione - unico sito archeologico tra le offerte presentate alla Bit all'interno del padiglione della Regione Puglia, se adeguatamente valorizzato può essere un volano per uno sviluppo di un territorio che, guardando alle nuove possibilità di crescita, esalta la storia millenaria di cui può fregiarsi la realtà casalina».