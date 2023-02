BRINDISI - Chiudono con un segno positivo i festeggiamenti de "Il carnevale brindisino". Su Corso Umberto I in pieno cuore del centro cittadino una grande partecipazione per il Martedì Grasso 2023 trascorso all’insegna dell’animazione e dello sport. - Chiudono con un segno positivo i festeggiamenti de "Il carnevale brindisino". Su Corso Umberto I in pieno cuore del centro cittadino una grande partecipazione per il Martedì Grasso 2023 trascorso all’insegna dell’animazione e dello sport.





Il maestro Carmine Iaia organizzatore dell’evento che dal 4 al 21 febbraio ha interessato il Capoluogo Adriatico è culminato con un altro momento svoltosi proprio nella giornata conclusiva del carrozzone carnevalesco, l'evento "Il Carnevale dello Sportivo" con la presenza, oltre che degli stand di dolciumi e prodotti tipici dislocati sul corso, anche delle associazioni sportive di Uniti per lo Sport, giornata nella quale si è voluto ribadire l’importante messaggio contro il bullismo nel mese in cui ricorre annualmente la "Giornata Mondiale contro il Bullismo e Cyberbullismo".

Ed è proprio a questo proposito che, in occasione del carnevale, la macchina organizzativa del maestro Carmine Iaia ha riproposto l’importante progetto educativo con gli studenti delle scuole con un team di professionisti composto dalla Dott.ssa Rita Sverdigliozzi, Dirigente Squadra Mobile Questura di Brindisi, dalla Dott.ssa Sara Cirací, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, mediatore penale/ scolastico e familiare, tutore di minori stranieri non accompagnati, dalla Prof.ssa Annamaria Calabrese, Presidente Commissione Pari Opportunità, dall’Avv. Emanuela De Francesco, penalista del Foro di Brindisi e da Nico Lorusso giornalista brindisino, esperto di comunicazione e moderatore del dibattito, anche presso gli Istituti Comprensivi, rivolgendo quindi la propria attenzione ai plessi secondari di primo grado nell’affrontare l’argomento scottante e sempre attuale del bullismo e cyberbullismo.

Ad essere stati interessati dagli incontri gli Istituti Secondari di secondo grado Liceo Scientifico "Fermi Monticelli" e, IPSSS "Morvillo-Falcone" e IISS "E. Majorana e gli Istituti Comprensivi "Paradiso-Tuturano" plesso "Don Bosco" e plesso "G. Mameli". I prossimi appuntamenti si terranno il 28 febbraio "Casale" - Scuola media "J.F. Kennedy" ed il 10 marzo 2023 ore 10-12 aula magna IC "Santa Chiara" – Scuola Media "M. Pacuvio".

Nel personale bilancio degli eventi appena trascorsi il maestro Carmine Iaia ha dichiarato: "Aver visto tante famiglie scegliere di restare a Brindisi per l’ultimo giorno di Carnevale riempie il cuore di chi, come me, ama questa città e non vorrebbe che la gente cercasse altrove quello che noi possiamo realizzare qui, nel nostro splendido centro storico. Il binomio con lo sport si è rivelato vincente in ogni occasione e il progetto educativo nelle scuole è una necessità che parte dalla stretta convinzione che per essere protagonisti di un cambiamento radicale nella società bisogna ripartire dai ragazzi".