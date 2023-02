Calciomercato: la Roma cede Zaniolo al Galatasaray

Nel contratto ci sarà una clausola rescissoria da 35 milioni di Euro che potrebbe permettere a Zaniolo eventualmente di lasciare in qualsiasi momento la squadra turca e trasferirsi in un altro club di calcio. Il giocatore ha lasciato la squadra giallorossa dopo cinque stagioni.





Nel Galatasaray Zaniolo cercherà di riprendere a giocare con regolarità e di riconquistare se sarà possibile eventualmente qualche convocazione nell’ Italia di Roberto Mancini.

- La Roma ha ceduto l’attaccante Nicolò Zaniolo 23 anni a titolo definitivo al Galatasaray in Serie A in Turchia per 15 milioni di Euro più 7 milioni di Euro di bonus. Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2027. L’ ingaggio sarà di 3,5 milioni di Euro a stagione.