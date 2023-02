Casamassima, avvocato aggredito al di fuori dello studio: al via indagini

"Stavo uscendo dal mio studio ieri mattina quando improvvisamente mi sono ritrovato davanti due persone che non conoscevo. Uno dei due ha cominciato a minacciarmi". Inizia così il racconto di Cristiano Marinò, avvocato 42enne aggredito ieri a Casamassima (Bari). "Ho capito che quella persona si riferiva a un caso che avevo seguito nel recente passato - prosegue -. Avevo difeso un cliente che riteneva di non dover dare dei soldi a questo soggetto, che invece ha continuato a pretenderli nonostante la vertenza stragiudiziale fosse chiusa da due anni". Proprio dalla richiesta del denaro è scaturita la violenza. "Questa persona, che mi aveva già minacciato in passato al telefono, mi ha bloccato nel portone insieme con un complice - prosegue -. Mi ha detto che sarei uscito solo dopo avergli versato quanto, secondo lui, dovuto dal mio cliente".





L'avvocato si è opposto spiegando di voler chiamare le forze dell'ordine. A quel punto i due aggressori sono passati alla violenza. "L'altro uomo mi ha preso per il collo, mi ha buttato per terra e mi ha sferrato un calcio violentissimo - spiega Marinò -. Quando ho iniziato a urlare per il dolore entrambi sono scappati". L'avvocato aggredito è riuscito a rialzarsi ed a chiamare i carabinieri, che intervenuti sul posto avrebbero fermato e identificato i due gli aggressori. "E' arrivato il 118 e sono stato portato al pronto soccorso dove mi è stata diagnosticata la frattura di due costole. Non so - precisa - se siano stati arrestati".





Ora Marinò è a casa e presto sporgerà querela: "Credo sia fondamentale dare un segnale forte prendere le distanze e interessare la magistratura. Continuerò - conclude - a svolgere il mio lavoro, ma ho sicuramente paura. Ormai non c'è più rispetto per i professionisti, dagli avvocati ai medici".

