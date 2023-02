Coppa Italia Serie C: il Foggia sfiderà ad Alessandria la Juventus Next Gen nella semifinale di ritorno

via Calcio Foggia 1920 fb





La Juventus Next Gen per qualificarsi dovrà vincere con 2 gol di vantaggio. Una sconfitta per 1-0 del Foggia dopo i tempi regolamentari porterebbe la situazione in parità tra le due squadre e in questo caso si giocherebbero i tempi supplementari. Se dopo i supplementari nessuno tra i rossoneri pugliesi e i piemontesi dovesse imporsi sarebbero necessari i rigori.





Nel Foggia esterni Petermann e Di Noia. Regista Peralta. In attacco Ogunseye e Costa. Nella Juventus Next Gen sulle fasce Barrenechea e Iocolano. Trequartista Sekulov. In avanti Turicchia e Pecorino. La gara sarà trasmessa in Diretta TV su Rai Sport, Canale 57 del Digitale Terrestre. Arbitrerà Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola in provincia di Cosenza.

Nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C il Foggia sfiderà oggi alle 20,30 al “Moccagatta” di Alessandria la Juventus Next Gen. Nella gara di andata i dauni vinsero 2-1 allo “Zaccheria”. Il Foggia per qualificarsi alla finale dovrà vincere o pareggiare. I gol segnati fuori casa non varranno doppio.