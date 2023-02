E’ stato il tecnico della Fiorentina in Serie A dal 2015 al 2017, Davide Nicola era stato esonerato a Gennaio 2023 dopo la sconfitta 8-2 al “Gewiss Stadium”con l’ Atalanta, ma dopo qualche giorno il presidente della Salernitana Davide Iervolino cambiò idea e il tecnico fu reintegrato. La Salernitana è quintultima con 21 punti. Paulo Sousa debutterà sulla panchina dei campani Domenica 19 Febbraio alle 15 all’ “Arechi” con la Lazio.

- In Serie A il portoghese Paulo Sousa 53 anni è il nuovo allenatore della Salernitana. Sostituirà Davide Nicola, esonerato dopo la sconfitta 1-0 al “Bentegodi” con il Verona. Paulo Sousa ha firmato fino al 30 Giugno 2023 con possibilità di rinnovo in caso di salvezza. Nella scorsa stagione Paulo Sousa ha allenato il Flamengo in Serie A in Brasile. Il portoghese ha già allenato in Italia.