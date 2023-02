Cospito, Meloni: "Nessun presupposto per dimissioni Delmastro"

ROMA - "Non ritengo vi siano in alcun modo i presupposti per le dimissioni che qualcuno ha richiesto" del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. A scriverlo la premier Giorgia Meloni in una lettera al Corriere della Sera a proposito della vicenda Cospito."Peraltro - prosegue - le notizie contenute nella documentazione oggetto del contendere, che il Ministero della Giustizia ha chiarito non essere oggetto di segreto, sono state addirittura anticipate da taluni media. Ci sono in questo polverone, a mio avviso, aspetti chiaramente strumentali"."Sicuramente i toni si sono troppo alzati e invito tutti, a partire dagli esponenti di Fratelli D'Italia, a riportarli al livello di un confronto franco ma rispettoso", scrive ancora la premier.Meloni rivolge "un appello a tutti, politici, giornalisti, opinionisti. Perché non ci si debba domani guardare indietro e scoprire che, non comprendendo la gravità di quello che stava accadendo, abbiamo finito per essere tutti responsabili di un'escalation che può portarci ovunque".