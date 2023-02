Dalle Knos alla foce dell’Idume la tappa leccese del 9° Freebike Tour del Salento

LECCE - Previsti circa 300 partecipanti per la tappa leccese del Freebike Tour del Salento, circuito itinerante di escursioni in mountain bike per cicloamatori giunto alla sua nova edizione, prevista per il 5 febbraio 2023.

La terza tappa del Freebike Tour del Salento partirà dalla sede della Ciclofficina Popolare Knos presso le Manifatture Knos di Via Vecchia Frigole. Da qui il gruppo seguirà un percorso offroad (80% sterrato – 20% asfalto), di circa 30 km, che si svilupperà in direzione della foce dell’Idume, passando dalla chiesetta di Santa Maria d’Aurio e per il Bosco di Rauccio per poi rientrare in Via Vecchia Frigole.

La manifestazione Freebike Tour del Salento, oltre che finalizzata alla promozione del territorio salentino, alla scoperta dei suoi angoli più reconditi raggiungibili e percorribili solo in bicicletta, e all’aggregazione dei tanti cicloamatori accomunati dalla passione per le “ruote grasse” (come vengono soprannominate le mountain bike), ha uno scopo benefico. Sin dalla prima edizione, infatti, il Freebike ha stretto un sodalizio con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), sezione Provinciale di Lecce, a cui è devoluto l’intero ricavato riveniente dalle quote di partecipazione versate da ciascun partecipante in occasione delle diverse tappe.

La valenza benefica della manifestazione nonché la possibilità di poter percorrere tracciati per lo più inediti per i bikers che non sono del posto, richiamano tantissimi partecipanti a ciascuna tappa (circa 200/300) e fanno del Freebike uno degli eventi non competitivi più attesi e partecipati dai cicloamatori salentini.

La tappa leccese è organizzata, con il patrocinio del Comune di Lecce, dall’A.S.D. Salento E-Cycling, associazione con sede a Lecce che conta circa 60 iscritti. Nata nel 2013, è impegnata, sin dalla sua costituzione, nella promozione dell’uso della bicicletta e dei valori del vivere green.