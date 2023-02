Trenitalia, formazione in un istituto di Alberobello

BARI - Accogliere con un sorriso il viaggiatore quando arriva in stazione, ascoltare le sue richieste, fornire risposte soddisfacenti, accompagnarlo durante il viaggio in treno, fino all’arrivo a destinazione. Sono questi i presupposti alla base di una bella esperienza di viaggio. Si è parlato di accoglienza nel trasporto ferroviario, ieri a Bari, durante un incontro formativo organizzato dalla Direzione Regionale Puglia di Trenitalia con alcuni studenti dell’IISS Agrario Alberghiero “Basile Caramia - Gigante” di Alberobello (BA) e il personale docente.

Sono circa 45 mila i viaggiatori che ogni giorno scelgono di utilizzare per i propri spostamenti oltre 200 treni regionali che percorrono la Puglia in lungo e largo. Ci sono treni regionali veloci tra Lecce e Bari e tra Bari e Foggia, treni tra Barletta a Fasano (BR), treni regionali tra Taranto e Bari e tra Brindisi e Taranto, un servizio di bus sostitutivi tra Barletta e Spinazzola e, in estate, treni tra Foggia e Manfredonia.

In Puglia è in corso il rinnovo della flotta regionale: più della metà dei convogli in circolazione sono ormai POP (entro il 2024 saranno in tutto 43), più tre treni Jazz, a cui si aggiungeranno, entro i prossimi due anni, anche quattro treni Rock.

I treni regionali della Puglia fermano in località ad alta vocazione turistica come Ostuni, Monopoli, Polignano a Mare, Lecce, Trani, Fasano, Barletta, Giovinazzo, ecc. Grazie a un sistema di vendita combinata oggi è possibile acquistare un biglietto unico dall’aeroporto di Bari fino al Salento, da Roma fino al Gargano, da Molfetta (BA) ad Alberobello (BA) con un ventaglio di soluzioni infinite. La Puglia vanta un primato, quello di avere cinque imprese ferroviarie che operano sul territorio: Ferrovie del Sud Est (Gruppo FS Italiane), Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, più una serie di vettori su gomma. Grazie a questa sinergia è stato possibile realizzare collegamenti treno + treno e treno + bus e raggiungere località servite da aziende di trasporto differenti offrendo al viaggiatore un biglietto unico e combinato. Per scoprire la Valle d'Itria c'è Trulli Link , Grotte Link per ammirare le Grotte di Castellana, Salento Link per raggiungere le spiagge più belle del tacco d'Italia. Questi collegamenti sono frutto della collaborazione con FSE. A questi si aggiungono Vieste Link e San Giovanni Rotondo Link in collaborazione con Cotrap, Monopoli Beach Link, in collaborazione con bus Miccolis e Lentini e Ostuni Link e Brindisi Air&Port Link, in collaborazione con STP Brindisi. Tante anche le promozioni per chi sceglie il treno, pensate per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico lasciando a casa l'auto.

La Puglia si conferma una meta sempre più apprezzata proprio grazie alla vasta offerta di collegamenti, dove pendolari e turisti vengono accolti con un sorriso.

Un’opportunità quella di ieri per gli studenti che sono entrati in contatto per la prima volta con le leve che muovono il trasporto ferroviario, dai servizi di vendita e assistenza alla clientela al viaggio in treno.