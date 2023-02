Ogni tentativo di salvare la vita all'uomo è subito apparso vano a causa delle numerose ferite riportate. Necessari i soccorsi anche per l'automobilista sotto choc per l'accaduto. Toccherà ai carabinieri ricostruire l'incidente. Secondo quanto si apprende, la vittima stava per rientrare nella sua abitazione.

CERIGNOLA (FG) - Dramma vicino a Borgo Tressanti, a Cerignola (Fg), dove un uomo stava camminando sul ciglio della Sp75 quando è stato investito da un'auto di passaggio e ucciso. Si tratta di un cittadino di nazionalità bulgara. L'automobilista si è fermato per prestare soccorso, chiamando subito il 118.