BARI - Alla Libreria Feltrinelli di Bari, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato ieri sera alla presentazione del libro del giornalista Duilio Giammaria “La magnifica porta. Un paese chiamato Afghanistan”.“È un libro che contiene tutta l’umanità di Duilio, e l’umanità è una qualità importante per chi racconta la realtà. Ma qui si parla anche di fatti relativi alla sua storia personale”.“L’Afghanistan – ha spiegato Giammaria - sembra lontanissimo, ma in realtà non lo è, perché in fondo Bari è una città molto proiettata verso oriente. E poi la mia cultura di ragazzo, di scout, maturata proprio a Bari, è stata molto utile per capire questo paese. Così come gli studi universitari con il compianto professor Cassano. Questo libro è un grande affresco storico di un grande paese, al di là della guerra e dell’ultimo strato di storia”.