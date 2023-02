Festival di Sanremo: scommette su Rosa Chemical sul podio per vincere 1.000 euro. E’ successo a Margherita di Savoia

BARI - La prima serata, secondo la critica, ha visto Mr Rain raccogliere grandissimi consensi con la canzone ‘Supereroi’. Grandi apprezzamenti anche per le esibizioni di Marco Mengoni, con il brano ‘Due vite’, Ultimo con ‘Alba’, Coma_Cose con ‘L’addio’, Elodie con ‘Due’ e Mara Sattei con ‘Duemilaminuti’.Ricordiamo che secondo i bookmakers, a contendersi la vittoria del Festival di Sanremo saranno in tre e precisamente Marco Mengoni, Ultimo e Giorgia.Questa sera previste le performance del secondo gruppo di big. Tra questi ci sarà Rosa Chemical, la cui partecipazione aveva suscitato polemiche da parte soprattutto della deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante. Riporta l'Agenzia Agimeg.Ma le polemiche erano anche continuate sul fatto che il rapper si sarebbe esibito molto tardi. Ma in questo caso era intervenuto il conduttore Amadeus che aveva dichiarato: ‘devo distribuire i cantanti assicurando un’attenzione sempre alta, televisivamente parlando. Tant’è che Rosa Chemical giovedì sarà tra i primi ad esibirsi’. Non sono mancate accuse anche per il conduttore reo, secondo alcuni, di voler fare uno spot sul gender fluid.Ma c’è chi invece su Rosa Chemical ha puntato le speranze per una bella vincita. E’ successo all’agenzia Snai di via Barletta Angolo via Polibio snc 79, a Margherita di Savoia (Bt). Uno scommettitore ha infatti puntato 30 euro sulla possibilità che Rosa Chemical salga sul podio del Festival di Sanremo. Se si dovesse verificare questo evento, per il cliente Snai è pronta una vincita di 990 euro. (Agimeg)