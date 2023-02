FORLI' - Dramma a Forlì dove un poliziotto barese, in servizio nella città emiliana da un paio d'anni, ieri pomeriggio ha tentato il suicidio facendo esplodere un colpo della sua pistola d'ordinanza alla testa. La notizia è stata data sui social dalla pagina Facebook "Puntato, L'App degli Operatori di Polizia".La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di ieri in via Decio Raggi, all'angolo con via Giovanni dalle Bande Nere. Le condizioni dell'agente, in servizio presso la Squadra Mobile del Commissariato di Corso Garibaldi, sono al momento definite gravissime. L'agente è ora ricoverato al Bufalini di Cesena. Riservata la prognosi.