BARI - Si celebra questa giornata per sensibilizzare e per sottolineare che il futuro di questa importante patologia neurologica vada costruito ogni giorno, passo dopo passo, con il supporto di tutti noi. Un gesto solidale, infatti, può diventare contagioso e fare la differenza nella vita delle tante persone affette da questa patologia, in passato ne ha sofferto anche Napoleone, Alessandro Magno, Dostoewkij, ecc.Chi ne è affetto è spesso vittima di pregiudizi e discriminazioni a livello morale e a limitazioni in vari ambiti: scuola, lavoro, sport. In questa giornata l’AICE l’associazione Italiana Contro l’Epilessia, insieme ad altre associazioni che si occupano anch’esse di epilessia, mettono in atto varie iniziative per sensibilizzare le persone verso questa importante patologia che in Puglia colpisce 25000 cittadini, soprattutto bambini. Ci saranno Incontri nelle scuole, mercatini dell’usato solidali e quest’anno ci sarà la novità della partecipazione domenica 12 febbraio al carnevale di Putignano con i volontari dell'Aice e della Lice che sfileranno mettendo in scena con costumi e striscioni la “Favola della strega viola”. Saranno proprio i più piccoli a portare addosso un messaggio chiaro, che vuole raggiungere quante più persone possibile: “Non abbiamo paura”. Si metteranno in gioco anche i medici che curano questa patologia.Molte Amministrazioni si sono dimostrate sensibili verso questi temi e hanno aderito illuminando di viola (il colore simbolo dell’epilessia) i loro principali monumenti, a Bari il 12 e 13 febbraio la fontana di piazza Moro e la torre dell'ex Palazzo della Provincia, Brindisi illuminerà il Teatro Verdi, Mesagne il suo splendido Castello.L’obiettivo è quello di accendere una luce speciale contro le false credenze e lo stigma e sensibilizzare verso una patologia molto diffusa.Il viola è il colore dello stigma ed è il simbolo di una duplice battaglia, contro la malattia e contro gli effetti collaterali di natura sociale.E’ l’occasione per dire che mancano le strutture pubbliche per curare questa importante patologia,pochi centri specialistici in Puglia,ed è assente una legge per i diritti delle persone con epilessia.Per info 3201807008