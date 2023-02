SANTERAMO IN COLLE (BA) - “Cari concittadini, nella serata di giovedì 9 febbraio la nostra comunità è stata scossa da un gravissimo fatto di cronaca che ha portato alla drammatica morte di una giovane donna, avvenuta in circostanze tutt’ora da chiarire, che ha destato ovviamente l’attenzione dei media locali e nazionali che sono inevitabilmente alla ricerca di notizie e informazioni che possano far luce sull’accaduto”. E' l'incipit del post pubblicato su fb dal sindaco di Santeramo, Vincenzo Casone, in merito alla morte della 55enne, il cui corpo è stato rinvenuto completamente carbonizzato in una contrada del paese.“In queste ore difficili, in cui gli inquirenti stanno svolgendo le dovute attività d’indagine e, facendomi interprete dell’appello rivolto dalla famiglia della vittima al rispetto della privacy della donna e del loro indicibile dolore, chiedo a tutta la nostra comunità, sempre attenta e sensibile, di rimanere in silenzio e attesa, finché la terribile vicenda assuma contorni più chiari e definiti – prosegue Casone -. Questo, tuttavia, non ci esime dal poterci stringere idealmente alla famiglia con il più sincero cordoglio e solidarietà. Il tempo per riflettere sull’accaduto ci sarà quando verrà ripristinata la verità dei fatti”.Solo l'autopsia prevista per la prossima settimana potrà fornire risposte sulle cause del drammatico epilogo della donna, la cui salma si trova nell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. Al momento il fascicolo aperto è di istigazione al suicidio, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista e l'ipotesi di reati potrebbe cambiare. L'area resta sotto sequestro preventivo, si verifica la presenza delle telecamere per risalire agli ultimi movimenti della 55enne che negli ultimi giorni prima della tragedia si era trovata in una casa protetta a causa di una situazione coniugale alquanto complicata.