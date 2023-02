Half Marathon Città di Barletta: successo per atleti Trinitapoli





Dopo la prima parte di 10 km, che si è snodata lungo le vie cittadine, i corridori si sono diretti sul lungomare Pietro Mennea, dove al ritorno, attraversando il centro storico, hanno concluso dirigendosi all'arrivo posizionato sempre nel fossato del castello. Il nemico da battere, è stato il fortissimo vento che non ha scoraggiato quasi tutti i partenti tra i quali quattro atleti dell’Atletica Trinitapoli.





I portacolori Casalini hanno concluso la difficilissima prova agonistica, sia per la distanza, sia per le condizioni meteo avverse che ha appesantito notevolmente i crono di tutti i classificati. Il primo della compagine casalina a tagliare il traguardo, è stato Peschechera Francesco dopo 1h,35,22, seguono appaiati Nanula Savino e Larovere Gianfranco con il crono di 1h,46,50, seguiti a ruota da Carrer Livio all'arrivo in 1h,53,30.





Prossimo appuntamento in programma sarà domenica 19 febbraio, con una gara campestre che si disputerà nella vicina Cerignola.

- Grande successo di partecipazione per la decima edizione della half marathon città di Barletta, gara nazionale e valida come seconda tappa trofeo degli ulivi, disputata domenica 5 febbraio. Iscritti in tutto 1611 atleti, che si sono confrontati percorrendo i canonici 21,1 km del percorso, con partenza nel fossato del castello svevo.