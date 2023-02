Lecce, esperti e tecnici a confronto sulla transizione energetica e sui bonus edilizi

LECCE - Una giornata di approfondimento sulla transizione energetica, digitale e della sicurezza sul lavoro. Ma anche sul Superbonus per comprendere se sia stata un’occasione perduta.Sabato 4 febbraio, all’Arthotel di Lecce, dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19, si svolgerà un evento promosso da Anaci (sedi di Lecce e di Brindisi). Dopo la registrazione dei partecipanti, sono previsti gli indirizzi di saluto del presidente Anaci Lecce Egidio Astro; del presidente Anaci Brindisi Marco Trabacca; del presidente regionale Anaci Puglia Antonio De Giovanni; del sindaco di Lecce Carlo Salvemini; della presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e dei presidenti degli ordini professionali: Fabio Corvino (commercialisti), Francesco Miceli (ingegneri), Antonio Tommaso De Mauro (avvocati), Luigi Ratano (geometri) e il presidente Aidc Lecce Giovanni Santoro.Apertura dei lavori affidata al data analyst Davide Stasi che relazionerà sugli effetti dei bonus sull’edilizia privata e sugli scenari della transizione energetica.Modera l’avvocato Fabiola De Giovanni. Sempre in mattinata, la tavola rotonda con il presidente nazionale Anaci Francesco Burrelli, il senatore Antonio Trevisi, gli assessori regionali Anna Grazia Maraschio ed Alessandro Delli Noci; il docente universitario Paolo Maria Congedo. Modera l’ingegnere Angelo De Blasi Macchia.Nel pomeriggio, prenderanno la parola il componente di Giunta nazionale Anaci Piero Bonito; il coordinatore del gruppo giovani Anaci Giovanni Schiavone; gli amministratori unici Arca Nord e Arca Sud Salento, rispettivamente Cosimo Casilli e Alberto Chiriacò; il presidente reggente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne; gli avvocati Luigi Marino e Barbara Padula, rispettivamente direttore del centro studi e responsabile scientifico Anaci Puglia. A seguire la seconda tavola rotonda in materia giuridico-fiscale sui bonus edilizi “Dalla conversione in legge del decreto Antifrode alla Legge di Bilancio 2023 alla conversione in legge del decreto Aiuti-quater: criticità ed opportunità”.Interverranno il tesoriere nazionale Anaci Giuseppe Merello; il vicepresidente nazionale Anaci Gaetano Mulonia; il componente di Giunta nazionale Anaci e presidente Anaci Campania Gianluca Masullo; i docenti universitari Salvatore De Vitis e Pierantonio Lisi; l’avvocato tributarista Leonardo Leo; il commercialista Aidc Vittorio Trullo; il direttore generale Arca Sud Salento Sandra Zappatore; i presidenti provinciali di Ance di Lecce e di Brindisi, rispettivamente Valentino Nicolì ed Angelo Contessa. Modera l’avvocato Piero Mongelli.«La riqualificazione del settore edilizio - dice Egidio Astro - è un tema di assoluta centralità nell’ambito della transizione ecologica del nostro Paese e della lotta globale al cambiamento climatico».«Ma rappresenta anche un traino per l’economia - aggiunge Marco Trabacca - e poi per l’occupazione, l’innovazione tecnologica, nonché l’evoluzione delle nostre città».«Allo stato attuale - sottolinea Antonio De Giovanni - per far ripartire il Superbonus serve un intervento straordinario al fine di semplificare le verifiche documentali, tutelare gli operatori onesti e i cessionari in buona fede; favorire meccanismi per monetizzare i crediti derivanti dai bonus edilizi».