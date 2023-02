Von der Leyen avverte Putin: "Sanzioni corrodono economia russa"

- La Presidente della Commissione Europea Von Der Leyen, a margine della conferenza stampa in Ucraina, si è scagliata contro la Russia di Putin, preannunciando tra gli altri all'Aia la nascita di un Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione in Ucraina: "Stiamo facendo pagare a Putin la sua atroce guerra. Prima che iniziasse, eravamo stati molto espliciti sui gravi costi economici che avremmo imposto alla Russia se avesse invaso l'Ucraina. Oggi la Russia sta pagando un prezzo pesante, poiché le nostre sanzioni stanno erodendo la sua economia, facendola arretrare di una generazione".