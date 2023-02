Lecce, Ludovica muore a due anni: denuncia in Procura dei genitori

LECCE - Sarà un'indagine della Procura di Lecce a valutare se vi sia stata una responsabilità professionale dei medici nella morte di una bambina di due anni e mezzo deceduta lo scorso 29 dicembre all'ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa di un'encefalite fulminante, probabile conseguenza di un virus influenzale.

La patologia - secondo quanto denunciato dai familiari della vittima - non sarebbe stata diagnosticata dai medici dell'ospedale di Gallipoli, dove la piccola era stata portata inizialmente la sera del 26 dicembre con febbre a 41.

I genitori della piccola Ludovica Puce , assistiti dall'avvocato Alessandro Greco, sono convinti che ci siano state delle lacune nei primi soccorsi che si sono svolti all'ospedale di Gallipoli dove si sarebbe perso tempo prezioso e dove alla piccola non sarebbe stato diagnosticato "nulla di grave".

Secondo la denuncia, la piccola è stata lasciata per un'ora e mezza su un lettino senza cure e in stato di incoscienza. Solo dopo le insistenze dei genitori, sarebbe stata trasferita al 'Vito Fazzi' di Lecce in codice verde, con un'ambulanza senza medico. All'arrivo all'ospedale di Lecce la piccola è stata subito visitata, dato il codice rosso, sottoposta ad esami e Tac e intubata. Il 29 dicembre la sua morte.