Paura a Lecce, appartamento in fiamme: intossicata anziana

LECCE - I Vigili del fuoco sono al lavoro in via Cosimo De Giorgi a Lecce a seguito di un incendio divampato in un appartamento sito al quarto piano di una palazzina di sei piani nel quartiere Salesiani. Sul posto sono presenti anche carabinieri e vigili urbani. Chiusa al traffico la strada per facilitare le operazioni dei vigili del fuoco e sono stati evacuati gli ultimi due piani.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incendio che potrebbe essersi originato da un guasto all'impianto elettrico. La proprietaria dell'appartamento, una donna di 80 anni, è rimasta illesa, solo lievemente intossicata.