Lequile, fugge da comunità e armato di machete terrorizza il paese: in manette 35enne





L'uomo, intorno alla mezzanotte, avrebbe cercato di introdursi in uno studio di tatuaggi per poi spostarsi in alcune sale di Largo Castello.

LEQUILE (LE) - Armato di machete ha creato scompiglio a Lequile, nel leccese, dopo essere fuggito dalla comunità dove stava scontando i domiciliari. Protagonista della vicenda è un 35enne di Veglie, fermato e arrestato dai carabinieri. Ora le accuse sono di evasione, false dichiarazioni a pubblico ufficiale e tentato furto ai danni di un negozio di Lequile.