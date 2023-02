Levante, la prima artista in Italia a collaborare con YouTube per il format “Afterparty”

MILANO - È Levante ad inaugurare il format “Afterparty” di YouTube in Italia, dopo molti artisti internazionali tra cui Justin Bieber, Camila Cabello e Lewis Capaldi.

Dopo il Festival di Sanremo, la cantautrice si esibisce live per la prima volta in una Premiere sul suo canale YouTube nella Sala della Musica di Palazzo Turati di Milano in cui eseguirà “Vivo”, “Leggera” e “Mi Manchi”, tre dei brani presenti nel suo ultimo album “Opera futura”. A seguire, i fan YouTube Premium potranno interagire in esclusiva con l’artista nell’Afterpatry.

La live streaming si terrà oggi, mercoledì 22 febbraio, alle ore 18.00 in esclusiva per gli abbonati YouTube Premium e YouTube Music Premium.

Cantautrice, performer, icona di stile autentica e versatile, quattro album di successo per pubblico e critica, tre libri bestseller, live espressione di potenza ed energia, Levante dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Vivo”, ha pubblicato il suo nuovo album “Opera Futura” Parlophone/WarnerMusic Italy) mentre dal 23 febbraio si potrà ascoltare “Leggera” nel film ROMANTICHE di Pilar Fogliati , il ritratto affettuoso e ironico di quattro giovani ragazze molto diverse tra loro che, con le loro insicurezze, paure e desideri, cercano di farsi largo nel mondo.

Il film segna il debutto alla regia di Pilar Fogliati che lo ha interpretato e anche scritto, insieme a Giovanni Veronesi e Giovanni Nasta, e vanta le musiche originali firmate da Levante che ha curato l’intera colonna sonora ed è presente anche con un piccolo cameo.

Ma le novità non terminano qui: il 27 settembre si esibirà per la prima volta all’Arena di Verona (organizzato da Vivo Concerti), nello scenario perfetto per rappresentare concettualmente e con l’ineguagliabile carica live di Levante, l’immaginario di “Opera Futura”, con i brani del nuovo album e le hit che hanno costellato la sua carriera.

“Opera Futura” contiene “Vivo” e 9 brani inediti che parlano di vita attraverso gli aspetti sensoriali, attraverso il corpo. Si allontanano dalla dimensione più impalpabile dello scorso album MAGMAMEMORIA (Disco D’Oro) per entrare in una dimensione più carnale: il dolore descritto è fisico, la gioia è provata sulla pelle, la delusione è un livido, la nostalgia un nodo in gola.

Il colore dominante della copertina è il verde e, come già nei suoi precedenti quattro lavori discografici, rappresenta attraverso forti elementi simbolici il momento artistico e i contenuti espressi nell’album.